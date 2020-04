Coronavirus: Volpi, 'governo senza mascherine', Fico 'non c'è obbligo'**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Oggi c'è stata una riunione con i questori e domani in capigruppo saranno comunicate alcune decisioni e se le mascherine diventeranno obbligatorie in aula, lo saranno per tutti". Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha replicato così in aula a Montecitorio al leghista Raffaele Volpi che aveva chiesto lumi sulla obbligatorietà o meno delle mascherine visto che molti non le stanno indossando nella seduta di oggi.

"Presidente, per capire: secondo lei -è intervenuto Volpi- dobbiamo tenere mascherina o basta il distanziamento. Perché vedo molti del governo senza mascherina. Ce la dica lei, se è obbligatorio o no, perché altrimenti ce la togliamo tutti…".

"In questo momento in aula come regola serve distanziamento ma è chiaro che chiunque voglia utilizzare la mascherina può farlo", ha risposto Fico annunciando che domani, appunto, verranno comunicate nuove regole in capigruppo.