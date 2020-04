Ambiente: Fico, 'immaginare futuro più compatibile con ecosistema'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Dobbiamo puntare su modello sviluppo sostenibile, fare una riflessione sulla nostra società, sulla questione ambientale che non è più rimandabile . Noi come Paese e come Parlamento dobbiamo fare una grande riflessione sul nostro sistema produttivo e guardare all'ambiente come una risorsa". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, al Tg3.

"Il Parlamento -aggiunge- deve essere una grande istituzione culturale. Noi organizzeremo la conferenza di Parlamenti sul clima perché per noi l questione ambientale è centrale. Dobbiamo immaginare una società del futuro più compatibile con l'ecosistema".