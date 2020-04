Coronavirus: Berlusconi, 'voucher per agricoltura e piano Marshall turismo'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Tra le misure più urgenti servono la reintroduzione dei voucher in settori in difficoltà a partire dall’agricoltura e un Piano Marshall sulla filiera del turismo: proponiamo incentivi e detrazioni delle spese turistiche per gli italiani che trascorreranno le vacanze 2020 in Italia. Abbiamo proposto l’abolizione del regime delle autorizzazioni preventive per l’edilizia da sostituire con controlli ex-post". Lo ha detto Silvio Berlusconi nella riunione in videoconferenza con i responsabili dei 29 dipartimenti di Forza Italia guidati dal responsabile nazionale Giorgio Mulè.