Coronavirus: donne Pd a Zingaretti, 'pieno coinvolgimento per ricostruzione'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – “Vogliamo un pieno coinvolgimento nella ricostruzione, un presidio politico trasversale e integrato sulle proposte del Governo, un Women New Deal che innervi l’azione del Partito e la ripresa del Paese. Noi ci siamo”. Lo scrive il coordinamento nazionale delle Democratiche in una lettera inviata al segretario nazionale del PD, Nicola Zingaretti, per chiedere un incontro su questi temi.

“In questo tempo interrotto e difficile, segnato dall’emergenza pandemica di COVID-19 – si legge nella lettera – la responsabilità che la storia consegna alla politica e alle istituzioni è irripetibile e cruciale per il futuro del Pianeta, per il nostro futuro. Gli uomini e le donne del Partito democratico sono in prima linea ad ogni livello per sostenere le Comunità, colmare le distanze ed essere all’altezza di una sfida epocale, coerenti nei valori e conseguenti nelle azioni con l’ossessione di sempre: le persone prima di tutto".

"Per centrare l’obiettivo della ripresa il Segretario ha individuato delle priorità su cui focalizzare le nostre energie, dichiarando giustamente che per riprogettare l’Italia “ci serve un cervello collettivo che faccia da catalizzatore delle idee migliori del Paese”.

Ebbene, il “cervello collettivo” non può prescindere dal contributo fondante del pensiero femminile e dal protagonismo delle donne. Il ruolo chiave che le donne stanno esercitando deve trasformarsi in politica agita e percepita, forgiata nella resilienza, nutrita dall’equità. Proposte coraggiose, pensieri audaci, azioni concrete presuppongono un pluralismo di idee che deve emergere. Il Partito Democratico – conclude il coordinamento – deve farsi carico di questa svolta attraverso l’impegno di tutti e tutte coloro che svolgono un ruolo nelle istituzioni e nella politica, affinché le “formidabili passioni” che ci motivano a migliorare il mondo che ci è dato, producano il cambiamento che vogliamo davvero essere".