Coronavirus: Rosato, 'da Iv campagna 'Italia semplice' per stop burocrazia'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "#ItaliaSemplice la campagna di Italia Viva per snellire e sopprimere le procedure burocratiche che ingessano l’Italia. Stiamo presentando una proposta di legge in Parlamento per un’Italia a misura di cittadino e di impresa". Lo scrive su twitter il presidente di Iv, Ettore Rosato.