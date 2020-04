Coronavirus: Tajani, 'bene indagini magistratura ma no due pesi e due misure'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "L'importante è che le mascherine ci siano per tutti. Bene che la magistratura indaghi. L'importante è che non ci siano due pesi e due misure, è importante indagare su quello che è accaduto in Lombardia ma è importante fare luce su quello che è accaduto in Toscana, in Puglia, in Emilia Romagna e nel Lazio. La legge deve essere uguale per tutti altrimenti non è legge ma attività politica". Lo dice Antonio Tajani, vicepresidente Fi, al Tg4.