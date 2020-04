Coronavirus: Tajani, 'per Fase 2 occorre progetto complessivo che per ora non c'è'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – "Questo governo ha sempre comunicato male. Gli italiani non hanno mai avuto la certezza di sapere cosa fare, come e quando riaprire. In Francia già esiste un piano per riavviare le attività produttive. Bisogna mettere le imprese nelle condizioni di sapere come e quando poter ricominciare". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente Fi, al Tg4.

"Pensiamo all'agricoltura, se non ci sono gli operai che vanno a lavorare in campagna, se non ci sono i voucher, se non si mandano quelli che prendono il reddito cittadinanza a lavorare in campagna, è come se l'attività lavorativa non riprendesse. La questione dei voucher è fondamentale anche per il settore del turismo, un settore chiave per la nostra economia. Servono regole certe per sapere come e quando ricominciare.

Occorre avere un progetto complessivo che al momento non esiste".