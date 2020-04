Milano: Lega, 'Comune pensi a economia e poi a piste ciclabili'

Milano, 22 apr. (Adnkronos) – "E’ incomprensibile che, nonostante l’economia a terra a causa del coronavirus, per il Comune di Milano la priorità sia una pista ciclabile in corso Buenos Aires che, peraltro, danneggerebbe ulteriormente le attività commerciali”. Così ha commentato il Commissario della Lega a Milano, Stefano Bolognini, il progetto di una pista ciclabile in corso Buenos Aires, a Milano.

"Invece delle piste ciclabili, sicuramente utili, ma non prioritarie, il Comune dovrebbe pensare, per esempio, a sistemare le aree attrezzate per i mercati ambulanti, in modo tale da creare condizioni di sicurezza per tutti, sia venditori, sia clienti, e permettere che le attività economiche in quegli spazi possano riprendere non appena sarà possibile", conclude.