Quirinale: gelato anti allergia e film contro i bulli, i nuovi Alfieri di Mattarella /Adnkronos (5)

(Adnkronos) – Inventiva e creatività per supportare malattie e disabilità di vario genere accomunano le storie del genovese Diego Costi, 15 anni; di Loris Esposito, 14 anni, residente a Leno, in provincia di Brescia; e di Sebastiano Maria Indorato, 16 anni, di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Il primo ha inventato un gelato che, grazie ai suoi ingredienti e alle sue caratteristiche, può essere mangiato da chi è affetto dal morbo di Crohn, un'infiammazione cronica intestinale. Il secondo ha invece realizzato una cintura che aiuta le persone non vedenti a orientarsi nel movimento grazie a un sistema di sensori a ultrasuoni. Il terzo ha ideato modifiche per il dispositivo medico che rende possibile il trasporto del fratello, che ha bisogno di cure molto particolari e di assistenza continua.

Da vittima a testimonial contro il bullismo David Fabbri, 16 anni, di Scarperia, in provincia di Firenze.

Ha reagito alle violente prepotenze di cui era vittima realizzando un cortometraggio autobiografico, per sensibilizzare chi non è consapevole e per condividere le angherie subite, perché questo è il primo passo per farle cessare. Ha pubblicato anche un libro con lo stesso titolo del video (“L’idea: No al bullismo”) e ha raccontato la sua storia anche in trasmissioni televisive.

Esempio di reazione alle difficoltà anche Manuela Moscarelli, 16 anni, di Potenza. Residente in un quartiere popolare, alla periferia est della città, con la madre, per lungo tempo lavoratrice precaria, e con due fratelli, grazie alla sua tenacia e alla sua bravura ha raggiunto ottimi risultati scolastici. Non solo. Ha coltivato la propria vocazione per il teatro, conquistando apprezzamenti e vedendosi assegnare spesso i ruoli principali negli spettacoli.

Svolge inoltre attività di volontariato al “Punto Luce” di Save the Children.