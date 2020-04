Vandelli (Bper): 'Lavoriamo per ridurre tempi erogazione liquidità imprese'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – In questo momento di emergenza per il Covid-19 "la nostra attenzione è rivolta a colleghi e clienti. A oggi abbiamo affrontato subito il tema delle moratorie e abbiamo gestito più di 60mila domande, c'è stato poi un flusso di oltre 150mila operazioni riguardo i 600 euro per gli autonomi e adesso il banco di prova è l'erogazione dei 25mila euro per le imprese. Noi stiamo lavorando per ridurre i tempi di questo processo". Lo ha detto, nel corso di una conference call con i giornalisti al termine dell'assemblea dei soci, l'amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli.

"Facciamo quello che possiamo – ha aggiunto – per dare un contributo alla ripresa e allo sviluppo dell'economia. C'è un impegno straordinario sul territorio, stiamo lavorando nonostante le difficoltà per garantire l'operatività".

"C'è una parte della popolazione – ha concluso – che avrà difficoltà nella vita quotidiana.

Noi cercheremo di aiutarla con le risorse che potremo mettere, andremo verso questa direzione, il lavoro è tanto. Anche se siamo in una fase emergenziale in smart working, i risultati sono straordinari".