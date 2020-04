Coronavirus: Bernini, 'se Conte vuole Fi costruttiva prenda distanze da Giarrusso'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "L’onorevole Giarrusso stamani ad 'Agorà' si è reso protagonista di un’aggressione al collega Mulè che stride in maniera imbarazzante con i toni sobri richiesti dalla drammaticità del momento che stiamo vivendo. Un comportamento tipico di chi, non avendo argomenti, cerca solo la rissa ingiuriando e diffamando la storia di un popolo di elettori prima ancora che di un grande partito. Conte parla di responsabilità nazionale ed elogia l’opposizione costruttiva di Forza Italia? Allora prenda con chiarezza e subito le distanze dalle pulsioni distruttive del Movimento che lo ha indicato a premier e rispetto al quale, in tutta evidenza, il senso di azioni condivise nell’interesse del Paese non è altro che un’ipotesi dell’irrealtà". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"All'onorevole Giorgio Mulè -aggiunge- la mia piena solidarietà e quella del gruppo di Forza Italia al Senato".