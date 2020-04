Coronavirus: Bonetti, 'oratori e campi estivi non ce li scordiamo…'**

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "I genitori devono tornare a lavorare. Oratori e campi estivi non ce li scordiamo. Li organizziamo in modo sicuro per la salute di tutti. Del resto questa è la responsabilità della politica". Lo scrive il ministro Elena Bonetti su twitter dopo le parole oggi di Franco Locatelli al punto stampa alla Protezione civile.