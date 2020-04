Coronavirus: Gancia (Lega), 'stop a sciacalli politici in Piemonte'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Che in questo terribile periodo di pandemia possano esserci sciacalli politici, in Piemonte, è veramente disdicevole e disgustoso, ma agli sciacalli rispondiamo con il lavoro che è stato fatto per i piemontesi e con il lavoro che faremo, rispettando il mandato ricevuto dai cittadini e degli elettori". Lo afferma Gianna Gancia, europarlamentare della Lega.

"E' chiaro -aggiunge- che un attacco all'assessore regionale alla Sanità, all’assessore Icardi, rappresentando la sanità oltre l'80% del bilancio regionale, di fatto è un attacco alla giunta regionale e al presidente Alberto Cirio. E non si tratta di attacco tecnico ma di attacco politico. E se continueranno gli attacchi politici si risponderà con il voto. Perché le scorciatoie per riprendersi le poltrone non esistono".