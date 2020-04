Coronavirus: Marcucci, 'per Italia si avvicina un risultato storico in Ue'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Ai 540 miliardi da giugno tra Sure, Bei e Mes senza condizionalità, si aggiungerà il via libera al Recovery Found, che verrà definito dalla Commissione entro la fine di maggio. Per l’Italia, si avvicina un risultato storico”. Lo sottolinea il capogruppo dei senatori Pd, Andrea Marcucci.