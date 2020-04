Coronavirus: Orlando, 'per ripartenza non serve Superman ma sforzo collettivo'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Non servono procedure straordinarie o Superman, serve uno straordinario sforzo collettivo che stia alla base di un nuovo patto tra società e amministrazione pubblica. Un sforzo che sappia volgere in positivo la terribile scossa che ci ha inferto il virus". Lo scrive Andrea Orlando, vicesegretario Pd, su Facebook.

"Sarebbe stato sbagliato parlare di questo e di molte altre scelte che andranno compiute ignorando i numeri impietosi del contagio e dei suoi effetti. Ora però è necessario indicare una prospettiva, dando riferimenti a chi dovrà mettersi all’opera, consentendogli di prepararsi per tempo e a chi ancora dovrà attendere e per questo andrà sostenuto. È fondamentale che nelle prossime ore si avverta la direzione di marcia".

"Non mancheranno le polemiche, le critiche e i giudizi sommari.

Il malessere è grande, le difficoltà sono enormi e i compilatori di pagelle abbondano. Tuttavia, sono sicuro che l’Italia sia in grado di dare il meglio in momenti come questi e anche di distinguere tra chi opera per il bene comune e chi soffia sul fuoco".