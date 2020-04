Coronavirus: Renzi, 'riaprire con protocollo più serio di passato se nuovi focolai'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Penso che ci sia un'esigenza profonda di ascoltare gli scienziati, ma il vero modo di ascoltare gli scienziati è fare un protocollo nel caso in cui si presenti un nuovo focolaio. Quello che è mancato la volta scorsa è la chiusura decisa: abbiamo chiuso le scuole il giovedì e abbiamo tenuto aperte le piste da sci, abbiamo preso il Covid in funivia, mentre i ragazzi non andavano più a scuola. Io vorrei un protocollo più serio sulle chiusure, non sulle riaperture". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Piazza pulita' su La7.