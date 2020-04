Coronavirus: Tajani, 'ripartenza dovrà avvenire con precisione militare'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Il vero problema è la mancanza di strategia per la riapertura. Dobbiamo evitare in ogni modo di affidarci alle improvvisazioni nella gestione delle fasi successive. Va pianificato tutto con precisione militare". Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, durante una diretta Facebook.

"La quarantena è stata utile ad arginare la pandemia, ma dobbiamo ripartire gradualmente. Non possiamo però -ha aggiunto l'esponente azzurro- considerare tutta Italia allo stesso modo: in alcune regioni, come la Basilicata, il numero di contagi è bassissimo. La nostra proposta è quella di detrarre dalle tasse tutte le spese che saranno effettuate per andare in vacanza nel nostro Paese. Scegliamo l'Italia come meta turistica, rilanciamo i nostri territori ed aiutiamo i cittadini".