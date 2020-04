Samso investe 10 milioni di euro nelle strutture sanitarie

Milano, 23 apr. (Adnkronos) – Samso, Esco italiana leader nella progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per l’efficientamento energetico, con oltre 20 interventi già realizzati in strutture sanitarie, in collaborazione con alcuni dei maggiori istituti di credito (Banca MPS, Banco BPM, Crédit Agricole Italia) ha deciso di investire 10 milioni di euro per migliorare i requisiti tecnologici ed impiantistici delle strutture sanitarie in Italia. Gli interventi che verranno messi a disposizione per le strutture sanitarie saranno: installazione di impianti altamente efficienti, rivisitazione del lay out dei percorsi sporco-pulito, messa in depressione degli ambienti e gestione dell’espulsione dell’aria e la climatizzazione forzata e ricircolo dell’aria ambiente e l’installazione/sostituzione di filtri assoluti, oltre agli scanner per la rivelazione della temperatura corporea.

“In questi giorni di riflessione mi sono interfacciato con i colleghi universitari per cercare soluzioni ed idee che possano essere d’aiuto al momento difficile che stiamo vivendo – dichiara l’ing.

Gianpiero Cascone, Amministratore Delegato di Samso – convinto che l'uscita dalla crisi sanitaria dovrà essere il momento per ripartire”.

“Siamo orgogliosi che con questo progetto, grazie anche alla fiducia e sostegno del sistema bancario, possiamo migliorare l’efficienza delle strutture sanitarie, che sono e saranno un elemento centrale del sistema Paese” conclude Igor Bovo, Amministratore Delegato di Samso. L’investimento, a carico della Esco, sarà sostenibile per le aziende ospedaliere grazie al risparmio generato dalle nuove tecnologie installate e gli stessi Ospedali, con Samso, potranno reinvestire nella ricerca anche al fine di prevenire nuove crisi e ridurre i rischi da diffusione.