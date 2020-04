25 aprile: Mattarella, 'fondamento Repubblica, uniti per rilancio dopo coronavirus' /Adnkronos

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Un 25 aprile che "la pandemia del virus che ha colpito i popoli del mondo ci costringe a celebrare nelle nostre case", ma che naturalmente mantiene intatto "il suo valore di data fondatrice della nostra esperienza democratica di cui la Repubblica è presidio con la sua Costituzione". Una giornata che quest'anno ancor di più rappresenta l'occasione per riflettere sui "valori che hanno reso straordinario il nostro Paese"; che gli hanno permesso di superare "ostacoli che sembravano insormontabili". Oggi ne sono testimoni coloro "che si trovano in prima linea per combattere il virus" e nelle prossime settimane potranno e dovranno essere la molla "per dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una azione di rilancio e di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale".

Passato, presente e futuro mai come quest'anno si legano nelle parole con le quali il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra la festività del 25 aprile, con riferimenti inevitabili all'emergenza che ormai da più di due mesi l'Italia è chiamata ad affrontare a causa del Coronavirus e affidate ad un messaggio che il Capo dello Stato non ha voluto far mancare nonostante l'impossibilità di organizzare le tradizionali cerimonie commemorative.

E' proprio nelle giornate che il nostro Paese visse 75 anni fa che vanno ricercate le energie per superare la "dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite", di fronte alle quali Mattarella rinnova "i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della nostra comunità nazionale".