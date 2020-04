Atlantia: da Cerchiai e Bertazzo -25% compenso fisso 2020 per cittadini genova**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Il presidente di Atlantia Fabio Cerchiai e l’Amministratore Delegato Carlo Bertazzo hanno comunicato al Cda "la decisione di rinunciare al 25% dei propri compensi fissi 2020 da maggio a fine anno, conferendo gli importi alla raccolta fondi promossa dal management del gruppo. Le risorse saranno destinate al fondo istituito dal Comune di Genova per incrementare il numero dei buoni spesa alimentare per i cittadini genovesi in condizioni di difficoltà economica a causa del Coronavirus". Lo rende noto il gruppo in una nota. "Una quota sarà, inoltre, impiegata per sostenere iniziative a favore delle famiglie dei dipendenti del Gruppo Atlantia in Italia, come ad esempio 'bonus babysitter' per i genitori che torneranno al lavoro al termine dell’emergenza Covid-19", si legge.