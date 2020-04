Calcio: Casini, 'Gazzoni amico buono e leale, Bologna lo ricordi come merita'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "La scomparsa di Giuseppe Gazzoni Frascara è un momento di grande tristezza per la città di Bologna che lo ha conosciuto negli anni migliori come grande presidente dell'Associazione industriali ed anche della squadra di calcio della nostra città. Per me, come per tanti altri, è stato un amico buono e leale, nei momenti di successi politici ed anche nelle fasi difficili della mia vita". Lo afferma Pier Ferdinando Casini.

"Sono certo che tanti, a Bologna e in Italia, ne ricordano allo stesso modo il suo spessore umano, il suo spirito critico, la sua grande dignità e il suo decoro. Spero -conclude l'ex presidente della Camera- che Bologna lo ricordi nei prossimi anni come merita".