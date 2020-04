Coronavirus: Camera respinge odg Meloni su no a Mes

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Con 119 favorevoli e 216 contrari la Camera ha bocciato l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia a prima firma Giorgia Meloni, che chiedeva al governo di "non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all'insieme delle misure volte a contrastare l'attuale emergenza" sul coronavirus. Reciproche contestazioni dopo il voto tra M5S e Fdi.