Coronavirus: Casini, 'se scaricherò App Immuni? sono incerto'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Se scaricherò la app Immuni? Sono molto incerto, parliamo di cose tremendamente serie con grossa superficialità. E' una riflessione seria che sto avviando, voglio capire bene, quando ci sarà una proposta definitiva valuteremo”. Lo dice Pierferdinando Casini, senatore del Gruppo delle Autonomie, che oggi è stato ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. Riguardo all'attuale situazione politica, Casini ha aggiunto: “se una classe politica non riesce a remare dalla stessa parte in un momento come questo quando lo farà?”.