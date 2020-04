Coronavirus: in corso riunione governo-capigruppo maggioranza su fase 2

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – E' in corso la riunione tra i ministri Roberto Gualtieri e Federico D'Incà con i capigruppo di maggioranza sul dl aprile. Il responsabile di via XX Settembre sta spiegando i contenuti del decreto -il terzo dopo il 'Cura Italia' e il dl per dare liquidità alle imprese- con cui il governo fronteggerà l'emergenza Covid19 e che l'esecutivo punta a chiudere entro la prossima settimana.