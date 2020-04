Coronavirus: Labriola (Fi), 'con ripresa questionario per passeggeri aerei'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Nella bozza di lavoro del ministero dei Trasporti in merito alla cosiddetta ‘Fase 2’, si legge che per quanto riguarda la mobilità si prevede la misurazione della temperatura sia per i passeggeri in partenza che in arrivo, l’obbligo del rispetto del distanziamento anche in aereo, sanificazione dei mezzi di trasporto. Ma tutto questo non può bastare. Il ministro De Micheli inserisca l’obbligatorietà di sottoporre ai passeggeri un questionario da distribuire a tutti, soprattutto in aereo ma non solo, per conoscere gli spostamenti anche intermedi compiuti". Lo chiede Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.