Coronavirus: Napoli (Fi), 'da Ue interventi decisivi'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Possiamo infine dirlo, senza timori di smentita: i provvedimenti del governo, rimasti per gran parte inattuati, avrebbero portato a un default incontrollato dell'Italia senza gli interventi decisivi dell'Europa. È sintomo di resipiscenza, sia pure tardiva e con danni politici rilevanti, la marcia indietro del governo sul Mes. L'uso dei fondi del Meccanismo di stabilità, unitamente ai 100 miliardi del fondo Sure contro la disoccupazione, agli impegni della Banca europea degli investimenti e, fra non molto le risorse del Recovery Fund, sono gli attrezzi generosamente forniti dall'Europa senza i quali, ripeto, il nostro debito pubblico sarebbe stato bastonato sui mercati e i titoli declassati a 'spazzatura'". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.