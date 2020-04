Coronavirus: Nas non solo a Mediglia, controlli in più strutture del Lodigiano

Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Non solo la struttura di Mediglia: i controlli dei Nas di Cremona sono in corso – da quanto si apprende – anche alla fondazione Opere Pie di Codogno, a Santa Chiara a Lodi, alla Rsa di Sant'Angelo Lodigiano e alla fondazione Castellini di Melegnano. I carabinieri stanno analizzando documenti dell'amministrazione e cartelle cliniche dei pazienti per far luce sui decessi degli anziani riconducibili al coronavirus.