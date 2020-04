Coronavirus: Orlando, 'alcuni erano contro ma Fondo c'è, il resto sono chiacchiere'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "C’era una proposta in campo, il Recovery Fund, necessaria alla ripartenza e c’erano dei Paesi che hanno tentato di levarla di mezzo. Alla fine è rimasta in piedi e si lavora per attuarla. Il dato politico è questo. Il resto sono chiacchiere". Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.