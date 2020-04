Coronavirus: piano Fase 2 Milano, orari flessibili scuole e servizi a studenti in estate

Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Il Comune di Milano per la Fase 2 si propone di "organizzare servizi complementari per gli studenti nel periodo estivo, sia di carattere ludico che di possibile sostegno didattico". L'idea è, si legge nel documento pubblicato sul sito del Comune, "immaginare “scuole aperte” come "modalità di costante collaborazione con le autonomie scolastiche e il territorio, perché la comunità educante sia presente sempre, qualunque sia la modalità didattica consentita". Quando riapriranno le scuole, servirà "valutare, anche in base alle indicazioni per le autonomie scolastiche, tutte le possibilità di flessibilità oraria delle scuole".