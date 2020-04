Coronavirus: proposte Milano fase 2, limite 30 km/ora in città e servizi 15 min a piedi**

Milano, 24 apr. (Adnkronos) – Introdurre il limite di velocità a 30 all’ora in maniera diffusa a Milano e predisporre servizi a portata di tutti a 15 minuti a piedi. Sono alcune delle proposte del Comune di Milano sulla Fase 2 pubblicate sul sito dell'ente.

"E' un documento aperto al contributo di tutti perché nessuno ha la bacchetta magica sul futuro e anche noi vogliamo ascoltare e confrontarci con chiunque vuol dare una mano per prendere le migliori decisioni", ha spiegato l'assessore Pierfrancesco Maran in un post.

Tra le norme da prevedere, anche la riapertura dei parchi. La proposta è "gestire e monitorare i flussi di accesso ai parchi, permettendone l’utilizzo per attività fisica". Tra le norme anche quella che consente "l’incremento di spazi per tavolini a margine della carreggiata o in sostituzione di posti auto".

In aggiunta anche "ampliare l’offerta temporale e la dislocazione fisica dei luoghi di erogazione di servizi pubblici e privati, favorendo la fruizione attraverso i servizi digitali".