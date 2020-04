Def: Gualtieri, 'pressione fiscale scenderà al 41,8% in 2020, al 41,4% in 2021'**

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – "Una volta inclusi gli effetti del decreto in corso di preparazione e il beneficio degli 80 euro mensili (che diventeranno 100 con il taglio del cuneo fiscale sul lavoro già legiferato), la pressione fiscale scenderà dal 41,9 per cento del 2019, al 41,8 per cento nel 2020 e al 41,4 per cento nel 2021". E' quanto afferma il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella premessa al Def.