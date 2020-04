25 aprile: De Poli, 'dedichiamo Festa a chi combatte in ospedali'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Oggi è la Festa della Liberazione. La Resistenza è un patrimonio che appartiene a tutti. Oggi più che mai dobbiamo essere uniti, soprattutto in questa emergenza. Mi vengono in mente le parole del capitano Giuseppe De Toni, internato ad Auschwitz, in una lettera al fratello nel 1944 gli scriveva: 'Anche se pochi, saremo in un numero sufficiente a dimostrare che ci sono italiani pronti a sacrificarsi. Eroi. Come allora, anche oggi,ci sono eroi pronti a sacrificarsi per la nostra bellissima Italia. Questa Festa della Liberazione dedichiamola a loro, a chi sta combattendo negli ospedali: ai malati in primis, a medici, sanitari, infermieri, forze dell'ordine e armate, volontari. Buon 25 Aprile a tutti". Così in un video messaggio pubblicato su Facebook il senatore questore Antonio De Poli.