25 aprile: Meloni, 'solidarietà a sindaco Potenza Picena, vigliacca intimidazione'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Solidarietà di Fratelli d’Italia a Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena e bersaglio di una vigliacca e indegna intimidazione. Mi auguro che i responsabili siano individuati e che paghino per il loro infame gesto e anche per aver violato le disposizioni di legge sul coronavirus. Mentre gli italiani responsabilmente restano a casa esistono purtroppo dei delinquenti che escono in strada per minacciare una donna e rappresentante delle istituzioni". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.