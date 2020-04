25 aprile: Morani, 'Meloni la butta in caciara, evviva Guccini'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "La Meloni dopo non essere riuscita a dire neppure una sillaba sulla festa della Liberazione dal nazifascismo fa la vittima e prova a buttarla in caciara. Cara Meloni purtroppo non capirai mai che 'dopo la guerra c'era una voglia di ballare che faceva luce'. Evviva Guccini". Lo scrive su twitter Alessia Morani del Pd.