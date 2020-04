25 aprile: Orlando, '3 anni fà ero con comandante Diavolo, un esempio per tutti'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Tre anni fa ho avuto l’onore di incontrare Germano Nicolini, comandante partigiano, un uomo che ha scontato 10 anni di carcere dopo la guerra per un delitto di cui era stato ingiustamente accusato. Germano Nicolini, il comandante Diavolo, nome di battaglia non ha mai perduto la passione per la politica, la fede. Un esempio per tutti. In questo 25 Aprile così particolare voglio dire così, W il 25 Aprile, W la resistenza, W l’Italia democratica e antifascista". Lo scrive il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, su Fb.