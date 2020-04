25 aprile: Rampelli, 'Larmogese si dimetta'**

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "Il ministro Lamorgese si dimetta. Chi le ha ordinato di non far sanzionare quei prepotenti che oggi hanno sfilato in piazza con le bandiere rosse? Chi ha deciso che mentre la gente soffre in casa, non si possono celebrare funerali né matrimoni, non si possono raggiungere i propri partner, i credenti non possono avere la messa, i comunisti sono al di sopra della legge e possono fare manifestazioni come accaduto oggi a Roma?". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

"E che senso ha lasciare il Capo dello Stato solo all’Altare della Patria, senza nemmeno gli onori militari, mentre in alcuni quartieri della Capitale c’era libertà di assembramento? Di queste persone esistono filmati e foto, si risalga all’identità e si perseguano comunque".