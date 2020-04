Coronavirus: Gelmini, 'stop pignoramento stipendi per debiti fisco non basta'

Roma, 25 apr. (Adnkronos) – "La sospensione dei pignoramenti sugli stipendi e sulle pensioni per i debiti col fisco da sola non basta. In un momento come questo, di piena emergenza sanitaria, economica e sociale, imprenditori e famiglie non possono vivere con l’angoscia di ricevere accertamenti fiscali". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Se tutto resterà così i primi di giugno partiranno 8,5 milioni di cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate. Non è accettabile intimidire i cittadini, il governo inserisca nel decreto aprile lo stop immediato all’invio degli avvisi”.