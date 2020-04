Coronavirus: torna a casa guarito paziente di Bergamo trasferito a Palermo (2)

(Adnkronos) – La scelta dei sanitari, alla fine, spiega Moro, è "risultata vincente, non solo per l’esito delle terapie prestate prima a Bergamo e poi a Palermo, non solo per la competenza dei professionisti addetti al suo trasporto, assai delicato perché ha volato in serie condizioni", ma perché "la scelta di unire le forze a disposizione ha permesso di salvare una vita, con l’impegno di tutti gli operatori che nell’emergenza hanno saputo trovare soluzioni che sono andate oltre le distanze e le complessità organizzative".