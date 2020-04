25 aprile: Fico, 'è nostra storia, quest'anno vissuto in modo più intenso

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – "Credo che questo 25 aprile i cittadini l'abbiamo vissuto in modo molto più intenso". La ricorrenza nazionale rappresenta "la nostra storia, una giornata di coraggio, per cui possiamo esser qui a parlare e avere la libertà di espressione, di pensiero e di opinione". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Che tempo che fa. La coesione nazionale "non è sempre facile, ma ci si sta provando, io credo che la consapevolezza di fondo debba essere che da questa emergenza non si esce da soli o con la propria parte politica, ma con il sistema Paese che lavora insieme".