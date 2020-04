Coronavirus: Conte, '24mila assunzioni scuola, non perdiamo occasione'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Il governo ha assunto un impegno ben preciso per una situazione che si trascina da anni, far svolgere i concorsi per assumere 24mila insegnanti precari e 36mila giovani aspiranti. Noi siamo convinti che sia importante portare a termine questo impegno per potenziare l'offerta didattica". Al riguardo "c'è qualche dubbio ma io invito a non perdere questa occasione". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.