Coronavirus: curva risale a Milano con 463 nuovi contagi, in città +241

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Risale a Milano la curva dei contagi del coronavirus. Dopo il timido calo di nuovi casi, ieri, oggi il numero dei positivi sale a 18.371 in provincia (+463) e a 7.788 in città (+241). Ieri erano stati conteggiati da Regione Lombardia +219 casi in provincia di cui +80 a Milano città.