Coronavirus: in Lombardia 920 nuovi casi, prosegue trend calo ricoveri

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – In Lombardia ci sono oggi 72.889 positivi al Coronavirus, con 920 nuovi casi e un trend che resta sotto i mille, anche se ci sono circa 200 contagi in più rispetto a ieri (+713). I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 10.857. Prosegue, ad ogni modo, secondo i dati della Regione Lombardia, il calo dei ricoveri. I posti occupati in terapia intensiva sono 18 in meno rispetto a ieri per un totale di 706. I ricoveri in altri reparti considerati meno gravi, sono 8.481, otto in meno rispetto a ieri. I dimessi sono in tutto 47.062, 890 in più da ieri.