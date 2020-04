Coronavirus: Lollobrigida, 'chi chiede di fidarci di Ue non è in buona fede'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Chi ci chiede di fidarci della stessa Europa che ci ha lasciati soli non può essere in buonafede. Il Mes non è la soluzione. Abbiamo chiesto al Parlamento di impegnare il governo a non utilizzare in nessun caso questo strumento, ma il voto contrario del Movimento 5 stelle non lo ha permesso”. Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.