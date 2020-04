Coronavirus: Lollobrigida, 'su Mes vertici M5S subiscono pressione Pd e Renzi' (2)

(Adnkronos) – "Nel gruppo 5 Stelle -aggiunge Lollobrigida- c'è stato un vero e proprio sommovimento con i parlamentari più consapevoli di quello che stava accadendo che hanno esplicitato il voto favorevole al contenuto dell'Odg Meloni (7 a favore e 1 astenuto), mentre moltissimi altri hanno tolto, solo per quel voto, il cartellino come segno di evidente dissenso dalla linea assunta dai vertici dei 5 Stelle. Un numero superiore a venti che rende chiarissima l'operazione di Palazzo alla quale i 5 Stelle si stanno prestando pur di mantenere le poltrone di governo".

"Abbiamo chiesto al M5S di proporre un atto parlamentare chiaro che renda impossibile l'utilizzo del Mes a loro firma. Noi lo voteremo e li ringrazieremo se avranno il coraggio di farlo.

Nel frattempo chi gli ha dato fiducia se non vuole credere a noi chieda ai 20 deputati del Movimento 5 Stelle che non hanno avuto il cuore di tradire i loro impegni. La verità prima o poi viene sempre a galla, ma l'infamia del tradimento te la porti dietro per la vita e a volte oltre”.