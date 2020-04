Coronavirus: Spadafora, 'fondo 100 milioni per attività dilettantistiche'

Milano, 26 apr. (Adnkronos) – Questa settimana sarà attivo presso l'istituto del Credito sportivo un fondo da 100milioni per le società dilettantistiche, che così potranno accedere a un finanziamento. Lo ha annunciato il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, a Che tempo che fa. Sono coinvolte "piscine, centri di danza, tante piccole medie e imprese che non possono avere nessun altra agevolazione". Il ministro ha risposto anche a una domanda sul Giro di Italia: ci sarà? "Spero di sì ad ottobre come stanno immaginando gli organizzatori".