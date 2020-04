Coronavirus: Tajani, 'speriamo stasera Conte dia certezze a cittadini'

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – "Questa sera ci sarà la conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Ci auguriamo che una volta tanto il governo dia certezze ai cittadini, io mi auguro che siano in grado di realizzare una strategia per la ripartenza". Lo ha detto in diretta Facebook, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Io sono molto preoccupato per il settore del turismo, è un settore fondamentale della nostra economia, noi abbiamo diverse proposte come la detrazione dalle tasse di tutte le spese fatte durante le vacanze estive, molte purtroppo sono già state bocciate dalla maggioranza".