Coronavirus, al via campagna pubblicitaria Axa Italia 'InsiemePerProteggerci'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Un racconto attraverso gli occhi di un bambino del mondo in cui viviamo oggi, durante l’emergenza Coronavirus, che inizia dalla finestra di casa, tra strade vuote, strane abitudini e mascherine sui volti che ci fanno assomigliare tutti. Il suo sguardo però è capace di darci una nuova prospettiva, ci fa riflettere sul concetto di uguaglianza: ci somigliamo tutti perché ci siamo uniti, per proteggerci a vicenda. E' questo il messaggio al centro della nuova campagna dal forte impatto emotivo e valoriale del Gruppo assicurativo Axa Italia, #InsiemePerProteggerci, on air da ieri, per 3 settimane.

La campagna, ideata da Publicis Italia, e con la pianificazione curata da Starcom, è stata ispirata dal concept “All the same” ed è articolata in una video strategy dal forte impatto visivo ed emozionale, che coinvolge TV e video online, per massimizzare la visibilità del nuovo spot, in due formati, 30” e 45”.

L’hashtag #InsiemePerProteggerci, che chiude lo spot, esprime la mission di Axa Italia, che vuole essere partner di questo Paese, dei propri clienti, della rete distributiva – agenti e la rete di Banca Monte dei Paschi di Siena – e dipendenti, per ripartire con fiducia, guardando al futuro in modo positivo e accompagnando le persone a rimettere in gioco i loro sogni.

"Sono molto orgoglioso di questo film ricco di emozione e speranza. Questa emergenza – commenta l'ad del gruppo Axa Italia, Patrick Cohen – ci ha insegnato, malgrado la distanza, ad avvicinarci e a restare uniti per proteggerci l’un l’altro. Perché solo proteggendoci possiamo guardare al futuro. Questa campagna #InsiemePerProteggerci guarda con fiducia al futuro ed è dedicata alla ripartenza del Paese, confermando la volontà di Axa di essere partner della società, delle nostre persone, dei nostri clienti e di tutti coloro che in questo periodo sono rimasti uniti per proteggersi".