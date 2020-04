Coronavirus: assessore Comune Palermo, 'al lavoro su piano per ripresa economica'

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – "L'Amministrazione si è attivata già da settimane per un confronto serrato con le categorie produttive, le associazioni datoriali e i rappresentanti delle aziende che operano nel nostro territorio per stilare un piano organico per la ripresa economica". A dirlo è l'assessore alle Attività economiche del Comune di Palermo, Leopoldo Piampiano, spiegando che attraverso il tavolo di confronto già attivato, cui partecipano anche i dirigenti comunali delle aree competenti e che ha visto un momento di condivisione con tutta la Giunta, "il Comune sta predisponendo un pacchetto di proposte e richieste al Governo nazionale e al Governo regionale, che chiediamo siano inserite nel più ampio piano di ripresa economica del Paese.

"Il Comune intende fare la propria parte per quanto possibile in base alle leggi vigenti – prosegue l'assessore -, ma proprio per questo, anche con la Commissione competente e con tutto il Consiglio comunale, vogliamo proporre modifiche che diano respiro alla nostra capacità di azione a sostegno delle imprese".