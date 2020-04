Coronavirus: Beccalossi, 'Conte in Lombardia? passerella inutile e quasi offensiva'

Milano, 27 apr. (Adnkronos) – "Il presidente Conte visiterà la Lombardia? Il suo arrivo è fuori tempo massimo, dato che sono passati più di due mesi dal primo contagio e nel frattempo a Brescia, nella mia provincia sono morte quasi 2400 persone, così come più di 13.000 in Lombardia. Si tratta di una passerella non solo inutile, ma quasi offensiva". Lo dichiara Viviana Beccalossi, bresciana e presidente del Gruppo misto nel consiglio della Lombardia, commentando la notizia sulla visita del presidente del Consiglio, prevista in serata, a Milano, Bergamo e Brescia.

"La visita per di più annunciata all'ultimo momento, prevede l'arrivo a Brescia praticamente di notte. Forse il premier ha pudore di mostrarsi a chi ha ignorato fino ad ora. Caro presidente avrebbe dovuto salire su un aereo e venire in Lombardia a manifestare la vicinanza del governo molto, ma molto tempo fa", aggiunge.

"Nel frattempo, i miei concittadini si sono rimboccati le maniche, come sono soliti fare, cercando di uscire da soli da questa tragedia e, a giudicare dal suo ennesimo Dpcm annunciato in televisione, lo dovremo fare anche per quella che chiama Fase 2, con un'economia in piena crisi e milioni di cittadini che continuano a non avere risposte", conclude Viviana Beccalossi.