Coronavirus: Conte, 'congiunti? non significa andare a fare feste'

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Il termine congiunti "è una formula ampia, generica, ma non significa che si potrà andare a trovare gli amici e fare festa". Ma si possono vedere persone con cui si hanno "rapporti parentali, relazioni affettice, ma no liberamente a casa scambiandosi pacche sulle spalle, sia ben chiaro". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa in Prefettura a Milano.